صحيفة سبق

تستضيف مدينة جدة منافسات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين لأول مرة منذ انطلاق البطولة عام 1970، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بهوية بصرية مستلهمة من رواشين جدة التاريخية.

تستضيف مدينة جدة بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين «خليجي 27» خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، في حدث رياضي يُعدّ الأول من نوعه للمدينة منذ انطلاق البطولة عام 1970.

وتُقام مباريات البطولة على ملعبَي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بمشاركة المنتخبات الخليجية الثمانية: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعُمان، والعراق، واليمن.

وتأتي الاستضافة امتداداً للمكانة المتنامية التي تحتلها المملكة على خارطة الرياضة العالمية، وقدرتها على تنظيم أبرز المنافسات القارية والدولية في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية.

وتحمل نسخة جدة طابعاً خاصاً، إذ استُلهمت هويتها البصرية من «الرواشين» التاريخية التي تشتهر بها جدة التاريخية، في تجسيد يجمع بين الإرث الثقافي للمدينة والحدث الرياضي الخليجي الأبرز.

وتُشكّل البطولة محطة جديدة في سجل جدة الرياضي الحافل، إذ سبق للمدينة استضافة كأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختين متتاليتين، فضلاً عن سباقات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مما عزّز مكانتها وجهةً رياضيةً رائدةً على المستويين الإقليمي والدولي.