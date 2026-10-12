صحيفة سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قيّدت دخول المصلين ودققت في هوياتهم. وفي الضفة الغربية، أصيب مزارع فلسطيني خلال قطف الزيتون شمال رام الله، فيما اعتُقل 13 فلسطينيًا على الأقل في حملات دهم بعدة مدن.

اقتحم عشرات المستعمرين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين إلى المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية.

وفي الضفة الغربية، أصيب مزارع فلسطيني بجروح جراء اعتداء مستعمرين عليه خلال موسم قطف الزيتون شمال مدينة رام الله.

وعلى صعيد الاعتقالات، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تركّزت في مدن جنين وبيت لحم وطولكرم، أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم أشقاء وأسرى سابقون.