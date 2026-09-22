محمد عبيد

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مبادرة "عزّنا بكرمنا"، التي توفر 20 ألف مقعد تدريبي مجاني بمناسبة اليوم الوطني، عبر 68 دورة حضورية وعن بُعد تقدمها 34 منشأة تدريب أهلي، بهدف توسيع فرص التدريب وتنمية مهارات أفراد المجتمع.

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مبادرة «عزّنا بكرمنا»، التي تتيح 20 ألف مقعد تدريبي مجاني لأفراد المجتمع، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني.

وتشمل المبادرة 68 دورة تدريبية تقدمها 34 منشأة تدريب أهلي في المنطقة الشرقية، بإشراف الإدارة العامة للتدريب الأهلي، وتتوزع بين برامج حضورية وأخرى عن بُعد.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، أن المبادرة تهدف إلى توسيع فرص التدريب وتنمية المهارات، مشيراً إلى أن مشاركة منشآت التدريب الأهلي أسهمت في توفير هذا العدد الكبير من المقاعد المجانية.

وأضاف القحطاني أن المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين التدريب التقني والمهني ومنشآت التدريب الأهلي، بهدف إتاحة فرص التعلم والتطوير المهني لمختلف شرائح المجتمع.

ودعت الإدارة الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى الاطلاع على الدورات المتاحة والتسجيل فيها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المخصص لذلك.