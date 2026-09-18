صحيفة سبق

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابات. وأكدت البحرين دعمها التام للسعودية ومطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته.

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، ومن بينها استهداف محافظة الطائف بطائرة مسيّرة، أسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مقيم وإصابة مواطنة ومقيم آخر، فضلًا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ قراراته ذات الصلة.