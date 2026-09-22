صحيفة سبق

أعلن ملتقى الصحة العالمي 2026، المقرر إقامته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "ملهم" خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، عن مشاركة أكثر من 500 متحدث عالمي عبر أربعة مسارح متخصصة، لبحث الابتكار الصحي والذكاء الاصطناعي والاستثمار وتحويل منظومات الرعاية الصحية في المملكة والعالم.

أعلن ملتقى الصحة العالمي عن برنامج مؤتمراته لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات «ملهم»، بمشاركة أكثر من 500 متحدث عالمي ضمن أربعة مسارح متخصصة، ليربط بين الخبرات الدولية والجهات المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

يضم الملتقى أربعة محاور رئيسية: قمة القادة، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى «Capital Xchange» للاستثمار، إلى جانب برامج تواصل وشراكات متنوعة.

قمة القادة

تجمع قمة القادة كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع السياسات لبحث سبل تمكين منظومات الرعاية الصحية من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتعزيز مرونتها، وتسريع الانتقال من علاج الأمراض إلى الوقاية والصحة طويلة الأمد.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية والنمو في «جي إي هيلث كير» العالمية كاثرين إسترومبس، التي تقود منطقة الأسواق العالمية البالغة قيمتها 14.5 مليار دولار، بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 35 عاماً في الشركة. كما يشارك الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية رئيس مجلس إدارة «جي إس كي» السير جوناثان سيموندز، وأستاذ الذكاء الاصطناعي في مجال القلب والأوعية الدموية بجامعة إمبريال لندن البروفيسور ديكلان أوريغان، وأستاذ الهندسة الطبية الحيوية في جامعة كولومبيا الدكتور سامويل سيا.

منتدى الصحة الرقمية

يناقش المنتدى سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والرعاية المتصلة والبنية التحتية للبيانات في قطاع الرعاية الصحية، ومن أبرز متحدثيه البروفيسور شافي أحمد، استشاري الجراحة في مؤسسة «بارتس هيلث» التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الذي أجرى أول عملية جراحية في العالم تُبث مباشرة، واستعان بالتقنيات الغامرة في تدريب أكثر من 100 ألف ممارس صحي. ويشارك أيضاً الرئيس التنفيذي للمعلومات في مجموعة فقيه للرعاية الصحية الدكتورة تمارا سنبل، إحدى أبرز القيادات العالمية في مجال الصحة الرقمية.

منتدى Capital Xchange للاستثمار

يركز المنتدى على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وآليات توجيه رؤوس الأموال، من دخول السوق السعودية والاستثمار الأجنبي المباشر، وصولاً إلى التقنيات الناشئة والفرص الاستثمارية الجديدة. ومن أبرز المتحدثين نائب الرئيس للاستثمار في صندوق «سوفت بنك فيجن» أنتوني كاليندجيان، ومدير قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدى «بلاكستون» فيشوا ميهتا، ورئيس التطوير المؤسسي في «مايو كلينك» الدكتور سامي يوسف.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي في تحالف راشيل ستورجس: «تمضي المملكة بوتيرة استثنائية في تحويل قطاع الرعاية الصحية، مستندة إلى طموح كبير واستثمارات ستعيد تشكيل القطاع على المدى الطويل، ويستقطب ملتقى الصحة العالمي هذه الخبرات الدولية إلى قلب المملكة، ليتيح لقادة الرعاية الصحية منصة للتفاعل مع مسيرة التحول والإسهام فيها».

شركاء وتجارب جديدة

يشارك في الملتقى شركاء من القطاع الصحي المحلي والدولي، في مقدمتهم «دله الصحية» و«مستشفى الحياة الوطني» بصفتهما شريكَي التأسيس، و«بوبا كير كونيكت» شريكاً بلاتينياً، إلى جانب مؤسسات دولية رائدة من بينها نوفارتس، وكارل شتورز، وكانون للأنظمة الطبية، وبي دي، وسترايكر، وباكستر، وجونسون آند جونسون.

ويشهد الملتقى إطلاق مبادرات جديدة، أبرزها: «نادي القادة» شبكة حصرية لصنّاع القرار في قطاع الرعاية الصحية، و«Pulse Studio» استوديو بودكاست مباشر، و«HealthTech Live» لعروض تقنيات الرعاية الصحية الحية، فضلاً عن سلسلة «إفطار القادة» وجلسات «العروض العكسية» و«صالة الحوارات المفتوحة».