صحيفة سبق

حصد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر، بعد تألقه تهديفيًا في ثلاث مباريات متتالية. ونال البولندي مارسين بولكا جائزة أفضل حارس، والألماني ينس فيسينغ جائزة أفضل مدرب، فيما تُوج لاعب الرياض الشاب عصام بحري بجائزة أفضل لاعب واعد.

منح دوري روشن السعودي للمحترفين جوائزه الشهرية عن شهر سبتمبر، إثر الجولات الخامسة والسادسة والسابعة، وجاءت التتويجات موزّعة على أربعة فائزين من جنسيات مختلفة.

توني.. سلسلة تهديفية لا تتوقف

فاز الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر، بفضل أدائه المتميز في مبارياته الثلاث أمام الرياض والقادسية والحزم، إذ سجّل في كل منها ليُثبّت أفضل سلسلة تهديفية مستمرة خلال الشهر. ووجّه توني 10 تسديدات على مرمى المنافسين بدقة بلغت 62.5٪.

فيسينغ يحقق العلامة الكاملة مع الاتحاد

حصد الألماني ينس فيسينغ، المدير الفني لفريق الاتحاد، جائزة مدرب الشهر، بعد أن حقق العلامة الكاملة في مباريات سبتمبر الثلاث، كان أبرزها إلحاق الخسارة الأولى في الموسم بحامل اللقب فريق النصر بنتيجة 2-1 في جدة. وسجّل الاتحاد 7 أهداف في انتصاراته الثلاثة، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فحسب.

بولكا.. ثلاثة انتصارات وشباك نظيفة

ظفر حارس نيوم البولندي مارسين بولكا بلقب الحارس الأفضل عن شهر سبتمبر، إثر إسهامه في انتصارات فريقه الثلاثة أمام الخليج والهلال والفتح، محققاً شباكاً نظيفة في المباراتين الأوليين من الشهر.

عصام بحري.. موهبة تتألق بـ 21 عاماً

توّج لاعب فريق الرياض الشاب عصام بحري (21 عاماً) بجائزة اللاعب الواعد الأفضل، بعد أن نال ثقة مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، وشارك في المباريات الثلاث لفريقه خلال سبتمبر أمام الأهلي والخليج، ثم كان عنصراً فاعلاً في تحقيق الانتصار على الخلود.