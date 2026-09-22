صحيفة سبق

أكملت بلدية الدلم استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي عبر خطة ميدانية متكاملة، شملت تزيين الشوارع والميادين بأكثر من 5 آلاف علم، وإنارة 77 موقعاً، وتركيب مجسمات وهوية "عزّنا بطبعنا"، إضافة إلى تجهيز 13 موقعاً لفعاليات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية في الدلم ونعجان.

أكملت بلدية الدلم استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، عبر خطة ميدانية متكاملة تستقبل الأهالي والسكان، ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لترسيخ حضور المناسبة الوطنية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وتضمّنت الاستعدادات تزيين الشوارع والميادين بأكثر من 5000 علم موزّعة على الطرق الرئيسية والمباني العامة، إلى جانب إنارة 77 موقعاً، وتركيب المجسمات واللوحات التي تحمل الهوية البصرية الموحدة للمناسبة تحت شعار «عزّنا بطبعنا».

وخصّصت البلدية 13 موقعاً مُهيَّأً لإقامة فعاليات الاحتفال في محافظتَي الدلم ونعجان، تقدّم أجواءً احتفالية متنوعة لمختلف الفئات العمرية، تشمل: العرضة السعودية، والفرق الترفيهية، وركن التصوير، ومنطقة الألعاب، والمطاعم والمقاهي.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أمانة منطقة الرياض، ممثَّلةً في بلدية الدلم، لإثراء تجربة الأهالي والسكان في المناسبات الوطنية، وتجهيز مواقع تحتضن احتفاءهم بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، ويعكس روح الانتماء والفخر الوطني.