صحيفة سبق

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، مع ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآفاق الحلول الدبلوماسية. خام برنت تسليم نوفمبر هبط بنسبة 3.35% إلى 100.39 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 95.66 دولاراً.

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، مع هبوط خامَي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآمال بإتاحة المجال للدبلوماسية لإنهاء الأزمة مع إيران.

وبحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 3.48 دولارات، أي بنسبة 3.35%، ليستقر عند 100.39 دولار للبرميل، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ 9 سبتمبر.

وفي السياق ذاته، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بمقدار 4.64 دولارات، أي بنسبة 4.63%، إلى 95.66 دولاراً للبرميل.

ويعكس هذا التراجع حالة من التفاؤل الحذر لدى المستثمرين إزاء احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية للتوترات في المنطقة، مما خفّف من حدة علاوة المخاطر الجيوسياسية المدمجة في أسعار الخام.