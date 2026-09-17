صحيفة سبق

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بجهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر تحت شعار رعاية آمنة مدى الحياة، مؤكدة استمرار برامجها الطبية العالمية لخدمة المجتمعات الأكثر احتياجًا.

بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار «رعاية آمنة مدى الحياة»، في إطار التوجه العالمي نحو ترسيخ ثقافة السلامة في المنظومات الصحية كافة.

وأكدت الندوة أن سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية تمثلان ركيزة أساسية في العمل الإنساني، مشيرةً إلى ما تنفذه من قوافل طبية وجراحية وبرامج صحية في عدد من دول العالم، تشمل إجراء الفحوصات والتشخيص والعمليات الجراحية، وتوفير الأدوية والعلاجات للمحتاجين، والوصول بالخدمات الطبية إلى المجتمعات والفئات الأكثر احتياجاً.

وثمّنت الندوة ما يحظى به العمل الخيري والإنساني والصحي في المملكة العربية السعودية من اهتمام ودعم، وما تمتد به أيادي العطاء إلى المجتمعات المحتاجة حول العالم، مؤكدةً استمرارها في تطوير برامجها الصحية بما يعزز جودة الخدمة وسلامة المستفيد، ويجعل الإنسان وصحته وكرامته في صميم العمل الإنساني.

وأكدت الندوة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل فرصة لتعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى، ونشر ثقافة الرعاية الصحية الآمنة، ودعم المبادرات التي تسهم في الوقاية والعلاج وتحسين جودة الحياة.