صحيفة سبق

التقى رئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان علي في نيويورك، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقل الجبير تحيات القيادة السعودية، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك، فخامةَ الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

ونقل الجبير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامة الرئيس، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل فخامته بدوره تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.