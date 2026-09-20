صحيفة سبق

حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة بالفوز 2 - 1 على ريال مدريد بعشرة لاعبين، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب الرياض متروبوليتانو. تقدّم أصحاب الأرض عبر أليكس جريمالدو من ركلة جزاء ثم جوناثان دافيد، وقلّص أنطونيو روديجر النتيجة، ليرتقي أتلتيكو للوصافة ويتراجع الريال للمركز الثالث.

سقط ريال مدريد في اختبار الديربي بخسارة مؤلمة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 - 2، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، التي أُقيمت على ملعب «الرياض متروبوليتانو»، اليوم الأحد.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني؛ إذ تقدم أتلتيكو مدريد بهدف أليكس جريمالدو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الكندي جوناثان دافيد الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما سجل أنطونيو روديجر الهدف الوحيد للريال في الدقيقة 89.

وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في الدقيقة 52، قبيل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول لصالح الأتلتيكو.

بهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني في الترتيب، فيما تلقى ريال مدريد خسارته الثانية في البطولة ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على ريال بيتيس رابع الترتيب.