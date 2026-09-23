صحيفة سبق

هنأ المحامي محمد محمود تركي القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مؤكداً أن المناسبة تذكّر بأسس الوحدة والعدل، ومشيداً بتطور المنظومة العدلية في ظل رؤية السعودية 2030.

رفع المحامي محمد محمود تركي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة محمد تركي للمحاماة والاستشارات القانونية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين.

وقال تركي: «نستحضر في هذا اليوم تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله»، مشيراً بأن اليوم الوطني يذكّرنا بأسس الوحدة والعدل التي قامت عليها المملكة، وما أرسته تلك المرحلة من دعائم الأمن والاستقرار.

وأشاد بما تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من نهضة شاملة تقودها رؤية السعودية 2030، وما صاحبها من تطور في المنظومة العدلية، وتحديث للأنظمة، وتيسير للإجراءات، بما يعزز حفظ الحقوق ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.

واختتم تركي تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.