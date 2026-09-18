صحيفة سبق

احتفلت محافظة جدة باليوم الوطني السعودي بعروض جوية مميزة في واجهة روشن البحرية، تأكيدًا على روح الاحتفاء بالإنجازات الوطنية. تستمر هذه العروض حتى 20 سبتمبر، مما يتيح للأهالي والزوار الاستمتاع بها يوميًا.

شهدت محافظة جدة اليوم عروضًا جوية بواجهة روشن البحرية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، الذي يأتي تحت شعار "عزّنا بطبعنا".

وجاءت العروض ضمن برنامج العروض الجوية الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، التي يستذكر فيها أبناء المملكة توحيد البلاد، وما تحقق من منجزات تنموية وحضارية في مختلف المجالات.

وتستمر العروض الجوية في محافظة جدة حتى 20 سبتمبر الجاري، وتُقام عند الساعة الخامسة مساءً، لتتيح للأهالي والزوار متابعتها على مدى ثلاثة أيام، ضمن مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.