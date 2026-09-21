صحيفة سبق

السبّاح السعودي عماد الزبن كسَر الرقم الوطني لسباق 50 م حرة مرتين في يوم واحد ضمن دورة الألعاب الآسيوية "ناغويا 2026"، مسجّلًا في النهائي زمن 22.11 ثانية، ليصبح أول سعودي يتأهّل لنهائي 50 م حرة وثاني سبّاح سعودي يبلغ نهائيًا في الآسياد منذ نحو 20 عامًا. وشهدت منافسات البعثة السعودية في اليوم نفسه اس…

كسر سباح فريق السعودية، عماد الزبن، الرقم الوطني لسباق 50م حرة، مرتين متتاليتين في يوم واحد، بعد أن أكمل نهائي السباق الذي جرى اليوم الأثنين ضمن منافسات دورة الألعاب الاسيوية العشرون "ناغويا 2026"، بزمن 22.11 ثانية.



وسجّل الزبن اسمه، كأول سعودي يتأهل لنهائي سباق 50م حرة، وثاني سعودي يصل لنهائي سباحة بالأسياد بعد نحو 20 عام، وتحديداً منذ أسياد الدوحة الذي شهد التأهل لنهائي 50م صدر بعد أحمد القضماني، بعد أن حقق كذلك رقم سعودي في تصفيات السباق بزمن 22.24 ثانية، وهو الرقم الذي كسره في النهائي بفارق 13 ثانية.

ويستكمل رامي الرحموني، مشاركة السباحة، عندما يتواجد في سباق 1500م حرة، عند العاشرة والنصف من صباح غداً الثلاثاء بتوقيت اليابان.



بن جلوي يحضر استقبال القطرية



حضر الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حفل العشاء، الذي أقامته اللجنة الأولمبية القطرية، للوفود المشاركة بالدورة الاسيوية.

وتبادل بن جلوي خلال الحفل، الأحاديث الودية، مع عدد من رؤساء اللجان الأولمبية الاسيوية، أبرزهم الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية.

مثل الوفد السعودي في الحفل، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، و عبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.



العسيري وفياض ينهيان مشاركتهما



انهى لاعبي فريق السعودية للكاراتيه، محمد العسيري، ورنا فياض، مشاركتهم في مسابقة الكاراتيه بالدورة الاسيوية، اليوم الأثنين.

وجاء خروج العسيري (67 كجم)، بعد ان تأهل لربع النهائي، بفوزه على منغوليا 8 – 0، ثم خسارته من اليابان بترجيح الحكام 1 – 3، على اثرها انتقل لمسار المنافسة على الميدالية البرونزية قبل أن يخسر أمام فيتنام 3 – 7، وهو نفس المسار الذي خرجت منه رنا فياض (68 كجم) بخسارتها من هونج كونج 0 – 1.



الحسن يتصدر رماة الأخضر



أختتم ثلاثي فريق السعودية للرماية، الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد الحربي، مشاركتهم في اليوم الأول من مسابقة السكيت للفردي والفرق، التي منافساتها اليوم الأثنين.

ورمى الأمير سعود 46 طبق من أصل 50 طبق، والمطيري 43 من أصل 50 طبق، والحربي 41 من أصل 50 طبق.

ويستأنف الثلاثي مشاركتهم بالمسابقة، عند العاشرة والنصف من صباح غداً الثلاثاء بتوقيت اليابان، على أن تختتم بعد غداً الأربعاء.



الأخضر يبحث عن الصدارة أمام كوريا



يلاقي فريق السعودية لكرة القدم تحت 21 عام، نظيره الكوري الجنوبي، عند الواحدة من ظهر غدٍ الثلاثاء بتوقيت المملكة السابعة مساءً بتوقيت اليابان، على ملعب بالوما ميزوهو في ناغويا، في لقاء يبحث من خلاله الطرفان عن صدارة المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم بالدورة الاسيوية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الإثنين تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلاها مران على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

يذكر أن الأخضر تغلب في لقاءه الافتتاحي على قطر 2 – 0، فيما خسرت قطر لقاءها الثاني من كوريا 1 – 4.



الالكترونية تدشن مشاركتها



يدشن فريق السعودية للرياضات الالكترونية، مشاركته بالدورة الاسيوية، عند التاسعة من صباح غداً الثلاثاء بتوقيت طوكيو، في لعبة إي فوتبول، ولعبة غران توريزمو 7.

ويمثل الأخضر في إي فوتبول أمجد القرني وعبدالعزيز الجهني، ونايف الفالح في غران توريزمو.