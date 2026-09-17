صحيفة سبق

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في جدة مساء الخميس استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 27، التي تنطلق في 23 سبتمبر الجاري، وسط غياب لاعبي الأهلي المرتبطين بكأس القارات FIFA 2026، فيما قاد المدرب جورجيوس دونيس حصة تدريبية تكتيكية على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمحافظة جدة، تحضيراً للمشاركة في كأس الخليج 27، المقرر انطلاقه في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وانتظم لاعبو الأخضر ظهر اليوم في مقر المعسكر بجدة، باستثناء لاعبي النادي الأهلي، المقرر التحاقهم بالمعسكر عقب انتهاء مشاركتهم مع ناديهم في كأس القارات FIFA 2026.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وتضمّنت الحصة تمارين الإحماء، تلتها تمارين مصغّرة، ثم تمارين الإنهاء على المرمى، قبل أن تُختتم بمناورة مصغّرة.

ويواصل الأخضر تدريباته مساء الجمعة بحصة تنطلق في تمام السابعة مساءً على الملاعب ذاتها في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منها.