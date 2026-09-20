صحيفة سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 28.43 نقطة عند مستوى 10749.51 نقطة، بتداولات بلغت 2.6 مليار ريال وحجم 148 مليون سهم، مع ارتفاع أسهم 45 شركة وتراجع 219 شركة، فيما صعد مؤشر السوق الموازية نمو 114.83 نقطة إلى 21512.76 نقطة بتداولات 24 مليون ريال.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً بمقدار 28.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 10749.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة — وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية — 148 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 219 شركة.

وجاءت أسهم شركات «سينومي ريتيل» و«نفوذ» و«إنتاج» و«مدينة المعرفة» و«إعمار» الأكثر ارتفاعاً، في حين تصدّرت أسهم شركات «مشاركة متكاملة» و«لدن» و«الاتحاد» و«مرنة» و«أمانة للتأمين» قائمة الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.78% و9.01%.

وكانت أسهم شركات «الكثيري» و«أنابيب» و«باتك» و«لدن» و«أرامكو السعودية» الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما تصدّرت أسهم «الراجحي» و«أرامكو السعودية» و«الصناعات الكهربائية» و«الإنماء» و«stc» قائمة الأكثر نشاطاً في القيمة.

في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً بمقدار 114.83 نقطة، ليصل إلى مستوى 21512.76 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة تجاوزت 3.5 ملايين سهم.