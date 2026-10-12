صحيفة سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بمستوى إنذار أحمر يفيد بتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ أقصى درجات الحيطة، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود ومجاري السيول وعدم محاولة عبورها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بمستوى «إنذار أحمر» يُنذر بحالة مناخية متوقعة تتضمن هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام باتباع إرشادات السلامة خلال فترة هطول الأمطار.

وأكدت المديرية أهمية الابتعاد عن أماكن الخطورة، وفي مقدمتها تجمعات المياه والبرك المائية المترسبة، فضلاً عن بطون الأودية والسدود ومجاري السيول، مع التحذير من الاقتراب منها أو محاولة عبورها.