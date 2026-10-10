صحيفة سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة ومحافظات المهد والحناكية وخيبر، ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء 11-13 أكتوبر 2026، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط برد وجريان سيول وصواعق رعدية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة -بمشيئة الله- على منطقة المدينة المنورة، تشمل مدينة المدينة المنورة ومحافظات المهد والحناكية وخيبر، وذلك ابتداءً من يوم الأحد حتى الثلاثاء (11 - 13 أكتوبر 2026م).

وأوضح المركز أن الحالة المطرية قد تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، فضلاً عن تساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

ويُنصح المواطنون والمقيمون في المناطق المشمولة بالحالة المطرية بتوخّي الحيطة والحذر، وتجنّب الأودية ومجاري السيول خلال فترة الحالة الجوية.