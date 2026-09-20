صحيفة سبق

نظم فريق «دراج أبحر» الخيري بالتعاون مع أمانة محافظة جدة مسيرة للدراجات الهوائية تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي، انطلقت من حديقة الأمير نايف إلى ممشى واجهة جدة، بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات وتعزيز ممارسة الرياضة وجودة الحياة ودعم المشاركة المجتمعية.

نظّم فريق «دراج أبحر» بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، تزامناً مع اليوم الوطني السعودي، مسيرةً للدراجات الهوائية انطلقت من حديقة الأمير نايف وصولاً إلى ممشى واجهة جدة، بمشاركة عدد من الدراجين ومحبي الرياضة.

وتأتي المسيرة في إطار جهود الفريق الرامية إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية، وتعزيز ممارسة الرياضة وجودة الحياة، فضلاً عن دعم المشاركة المجتمعية وإقامة الفعاليات الرياضية والوطنية.

و«دراج أبحر» فريق خيري غير ربحي تأسّس في سبتمبر 2024، ويقدّم تدريبات أسبوعية للمبتدئين والمتقدمين تشمل تعليم قيادة الدراجة من الصفر، وتنظيم مسارات آمنة تناسب مختلف المستويات.

وشارك الفريق في عدد من المناسبات والمبادرات الوطنية والمجتمعية، أبرزها يوم التأسيس السعودي ويوم العلم، إلى جانب مبادرات خيرية بالتعاون مع جهات متعددة.

ويواصل الفريق تنفيذ برامجه التدريبية وتنظيم جولات داخل مدينة جدة، بهدف التعريف بمعالمها التاريخية والثقافية والرياضية والترفيهية، وتشجيع أفراد المجتمع على اعتماد الدراجة الهوائية وسيلةً للتنقل والترفيه.