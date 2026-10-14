صحيفة سبق

أعلنت وزارة التجارة تسجيل نمو بنسبة 31% في السجلات التجارية لنشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية الربع الثالث 2026، ليصل عددها إلى 24,693 سجلًا مقابل 18,846 سجلًا في الفترة نفسها من 2025، وتصدرت الرياض القائمة تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية فالمدينة المنورة فالقصيم.

كشفت وزارة التجارة عن تحقيق نشاط «تقنيات الذكاء الاصطناعي» نمواً بنسبة 31% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت إحصائيات الوزارة ارتفاع عدد السجلات التجارية في هذا النشاط من 18,846 سجلاً بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، إلى 24,693 سجلاً بنهاية الربع الثالث من عام 2026م.

توزيع السجلات على المناطق

وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة الرياض قائمة أعلى خمس مناطق في عدد السجلات القائمة بـ 15,138 سجلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 4,804 سجلات، ثم المنطقة الشرقية بـ 2,561 سجلاً، فمنطقة المدينة المنورة بـ 826 سجلاً، وأخيراً منطقة القصيم بـ 365 سجلاً.