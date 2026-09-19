صحيفة سبق

وقّعت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وشركة "ديل تكنولوجيز"Dell Technologies ، مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بينهما في حلول البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي الطرفي في المملكة.

ووقّع مذكرة التفاهم خلال فعاليات مؤتمر "ليب 2026" كل من المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، والأستاذ محمد طلعت، نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي في "ديل تكنولوجيز" ، وتضع المذكرة إطاراً مشتركاً لتعزيز تقديم حلول البنية التحتية السحابية المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي لعملاء قطاع الأعمال في مختلف أنحاء المملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على دمج حلول "ديل تكنولوجيز" السحابية وحلول للبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي الطرفي ضمن محفظة "سلام" الواسعة من الخدمات، بما يسهم في توفير مرونة تشغيلية أكبر للمستخدمين النهائيين، ووضوح أفضل في التكاليف، وتسريع الوصول إلى الخدمات الرقمية الحديثة.

وقال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام" :"تتمثل رسالتنا في "سلام" في توفير تقنيات مبتكرة من الجيل الجديد تمكّن الشركات السعودية من أن تصبح أكثر ذكاءً وتكاملاً وأماناً. ويسهم توسيع نطاق تعاوننا مع "ديل تكنولوجيز" في تمكيننا من تقديم حلول بنية تحتية سحابية وحلول الذكاء الاصطناعي الطرفي بمستوى عالمي، وفق نموذج استهلاك مرن. كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين عملائنا في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي من تحديث عملياتهم بسلاسة ودفع عجلة النمو المستدام".

من جانبه، قال الأستاذ محمد طلعت، نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي في "ديل تكنولوجيز": إن التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية يتطلب بنية تحتية مرنة وعالية الأداء، قادرة على التوسع بما يتماشى مع طموحات الشركات. ويتيح لنا تعاوننا مع "سلام" بموجب مذكرة التفاهم تقديم حلول "Dell Technologies" المبتكرة للذكاء الاصطناعي الطرفي مباشرة إلى المستخدمين النهائيين في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال هذا التعاون، نساعد عملاء قطاع الأعمال في المملكة على الحد من التعقيدات التشغيلية، وتسريع تحقيق القيمة، وتعزيز قدرتهم على الابتكار بثقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ويدعم هذا التعاون الطموحات الأوسع للمملكة في تنمية الاقتصاد الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من الاستفادة من تقنيات عالية الأداء تسهم في تبسيط العمليات، وتعزيز مستويات الأمان، والاستفادة من التحليلات والمعلومات الفورية عند الحافة.