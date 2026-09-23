صحيفة سبق

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في استمرارٍ لخرقات اتفاق وقف إطلاق النار. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال وعمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الزوارق الح…

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مركبة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي السياق، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه مراكب الصيادين على شواطئ القطاع.