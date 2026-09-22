صحيفة سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر المطبخ المركزي، تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث وزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط القطاع وجنوبه، مستفيدًا منها 25,000 فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، إذ وزّع مطبخه المركزي 25.000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجاً في وسط القطاع وجنوبه، استفاد منها 25.000 فرد.

وتندرج هذه الجهود ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، تجسيداً للمبادئ الإنسانية الراسخة للمملكة العربية السعودية في مساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة دون تمييز.

وتُمثّل هذه المبادرة امتداداً للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة دعماً للشعب الفلسطيني في مختلف المحن والأزمات.