صحيفة سبق

حسم المدير الفني لمنتخب فرنسا زين الدين زيدان الجدل حول عودة كريم بنزيما، مؤكداً أنه لن يستدعيه مستقبلاً بسبب توجهه للاعتماد على لاعبين أصغر سناً، مع تأكيد تقديره لمسيرة بنزيما وكانتي. زيدان يستعد لأول اختباراته في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة تركيا ثم بلجيكا وإيطاليا.

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمته الأولى مع الديوك بعد توليه مهام الإدارة الفنية، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية «2026-2027».

وأثارت اختيارات زيدان العديد من التساؤلات، بين منحه شارة القيادة لكيليان مبابي، وموقفه من ضم كريم بنزيما الذي رحل مؤخراً عن الهلال.

وتعلقت آمال كثير من المشجعين بعودة محتملة لكريم بنزيما للعب تحت قيادة صديقه زيدان، غير أن المدرب الفرنسي حسم الأمر بوضوح، مؤكداً أنه لن يستدعي اللاعب المولود في ليون.

وقال زيدان ضاحكاً عن هذا الملف: «أمر جيد أن يدور الحديث عن كريم الذي قضيت معه سنوات عديدة في مدريد».

وأضاف: «أنا أكن له كل المودة، لقد لعب للمنتخب الفرنسي وهو الآن في مرحلة عمرية معينة شأنه شأن نغولو كانتي».

وتابع: «اليوم أحتاج إلى رؤية لاعبين أصغر سناً، لكن ذلك لا يقلل أبداً من شأن مسيرته الحافلة سواء مع المنتخب أو مع الأندية».

ويستعد زيدان لخوض أول اختباراته مع فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه تركيا خارج أرضه، قبل مواجهتي بلجيكا وإيطاليا ثم بلجيكا مجدداً.

ويمتلك زيدان سجلاً حافلاً مع ريال مدريد، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية بين 2016 و2018، إلى جانب الفوز بالدوري الإسباني مرتين.