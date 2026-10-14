صحيفة سبق

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم إنشاء صندوق تنمية يمتد لأربع سنوات بقيمة 6.35 مليار دولار، يخصص منه 25 مليون دولار لكل اتحاد وطني من بين 211 اتحاداً، عبر إعادة استثمار إيرادات كأس العالم واحتياطيات مالية تعززت بنجاح البطولة، مع استكمال إقرار الخطة بحلول مارس المقبل.

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنشاء صندوق تنمية يمتد أربع سنوات بقيمة 6.35 مليار دولار (5.5 مليار يورو)، يخصص منه 25 مليون دولار (21.5 مليون يورو) لكل اتحاد وطني من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، وذلك وفقاً لما كشفته وكالة «أسوشيتد برس».

ويأتي هذا المقترح في وقت حساس، إذ يسعى قادة كرة القدم الأوروبية إلى إيجاد مرشح لمنافسة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والإطاحة به من رأس الاتحاد الدولي.

وفي 28 سبتمبر، أرسل إنفانتينو المقترح إلى رؤساء الاتحادات القارية الستة لكرة القدم، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس». ومن المتوقع أن يضع مجلس الفيفا اللمسات الأخيرة على الخطة في ديسمبر المقبل، على أن يُقرّها مؤتمر الاتحاد في مارس.

وقال إنفانتينو في رسالته: «عند النظر إليها مجتمعة، تؤكد مقترحاتكم وجود توافق واسع حول الهدف الجوهري: وهو أن النجاح المالي للفيفا يجب أن يخدم كرة القدم وجميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي، والبالغ عددها 211 اتحاداً».

وأضاف: «أنا واثق من أننا نستطيع معاً التوصل إلى نتيجة مستدامة ومدعومة بشكل مناسب للاتحادات الأعضاء في الفيفا ولكرة القدم في كل أنحاء العالم».

ويخطط الفيفا لإعادة استثمار الإيرادات المحققة من أحدث نسخة لكأس العالم في مشاريع تطوير كرة القدم لدى الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والجهات المعنية الأخرى. وكان مقرراً في البداية أن يحصل كل اتحاد على 10 ملايين دولار (8.6 مليون يورو) على مدار أربع سنوات.

فضلاً عن ذلك، يعتزم الفيفا توزيع أكثر من 3.5 مليار دولار (3 مليارات يورو) من احتياطياته المالية التي تعززت بفضل نجاح بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، وذلك وفقاً لمسؤولَين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، نظراً لأن المقترح لم يُعلَن عنه رسمياً بعد.

ويتوقع الفيفا تحقيق إيرادات تبلغ نحو 15 مليار دولار (12.9 مليار يورو) خلال الدورة المالية الممتدة من 2022 إلى 2026، والتي تشمل بطولة كأس العالم للرجال التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما يتجاوز التوقعات بشكل كبير، حسبما صرح المسؤولون لوكالة «أسوشيتد برس».