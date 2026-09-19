صحيفة سبق

تشهد مدن المملكة سلسلة عروض وفعاليات تنظمها الهيئة العامة للترفيه احتفاءً باليوم الوطني السعودي، تشمل عروضًا جوية وبحرية وبرية ومسيرات عسكرية وألعابًا نارية في عدد من المدن، بمشاركة القوات الجوية والبحرية والحرس الملكي والحرس الوطني وطيران الأمن وعدة ناقلات جوية وطنية.

تنظم الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مجموعة من الفعاليات والعروض في مدن المملكة احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وتتنوّع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية.

وبدأت الفعاليات في محافظة جدة يوم أمس، حيث شهدت سماء المحافظة عرضًا جويًا أُقيم عند الساعة الخامسة عصرًا، ويستمر حتى يوم غدٍ الأحد 20 سبتمبر، بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية، إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية التي تشارك بطائرة من طراز «بوينغ B787-9»، وطيران أديل بطائرة من طراز «إيرباص A320neo».

وفي الرياض، يقام العرض الرئيس يومي الثلاثاء 22 سبتمبر والأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وينقل على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية، بمشاركة عدد من القطاعات، وذلك عند الساعة الرابعة عصرًا.

ويشهد العرض، الذي تُفتح أبوابه للجمهور عند الساعة الثانية ظهرًا، مشاركة الحرس الملكي بمسيرة لحرس الشرف تعزف خلالها الفرقة الموسيقية السلام الملكي السعودي، ومشاركة وزارة الحرس الوطني بتشكيلات من الطائرات المروحية والفرقة الموسيقية، ورئاسة أمن الدولة ممثلة بطيران الأمن، الذي يتقدم العرض الجوي بمروحية تحمل العلم السعودي.

كما يشارك طيران الرياض بإحدى طائراته من طراز «بوينغ 787»، فيما تشارك القوات البرية وحرس الحدود ونادي الطيران بأجنحة خاصة ضمن منطقة العرض في ملهم، في إطار الفعاليات المصاحبة للعرض الرئيس.

وإلى جانب العروض الجوية، تشهد مدينة جدة عروضًا بحرية تنظمها القوات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية، ضمن الفعاليات الاحتفالية المقامة على ساحل البحر الأحمر.

وتقدم المديرية العامة لحرس الحدود عروضًا في عدة مدن، منها مسيرة برية وأخرى بحرية راجلة على كورنيش واجهة روشن في جدة، ومسيرة برية على كورنيش ينبع وأخرى بحرية في شرم ينبع، ومسيرة للمركبات وأخرى راجلة في شارع الفن بأبها، إضافة إلى مسيرة راجلة للمشاة وأخرى بحرية للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة البرك.

وتمتد الاحتفالات إلى المنطقة الشرقية، حيث تشهد الواجهة البحرية في مدينة الخبر، يومي 26 و27 سبتمبر عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا، عروضًا جوية تشارك فيها طائرات عسكرية، إلى جانب مشاركة شركة «الأولى للطيران» للمرة الأولى، ضمن سلسلة الفعاليات المقامة احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

كما تُقام عروض للألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساء يوم 23 سبتمبر في تسع مدن بالمملكة، هي: الرياض، والخبر، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، وعرعر، والباحة، وتبوك، وبريدة، ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لليوم الوطني السعودي.