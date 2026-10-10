صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا بكميات الأمطار المسجلة في مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية من 9:00 صباح الجمعة حتى 9:00 صباح السبت، حيث تصدرت حقل في منطقة تبوك أعلى كمية هطول بـ 15.8 ملم، تلاها مطار طريف بالحدود الشمالية بـ 10.0 ملم، مع تسجيل كميات متفرقة في مكة المكرمة وعسير والجوف.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً يرصد فيه كميات الأمطار المسجلة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك ابتداءً من الساعة 9:00 صباح يوم الجمعة الموافق 2026/10/09م وحتى الساعة 9:00 صباح يوم السبت 2026/10/10م.

وكشف التقرير أن محافظة حقل بمنطقة تبوك سجّلت أعلى كمية هطول للأمطار بواقع 15.8 ملم، فيما جاءت تفاصيل الكميات المسجلة في المناطق على النحو الآتي:

منطقة تبوك: احتلت «حقل» المرتبة الأولى بـ 15.8 ملم، تلتها «تبوك - الحوي» بـ 3.8 ملم، ثم «تبوك - مغيراة الطبيق» بـ 2.6 ملم، و«محمية الملك سلمان» بـ 1.7 ملم، و«البدع - مقنا» بـ 1.6 ملم، فيما سجّلت كلٌّ من «تيماء - القليبة» و«حقل - علقان» 0.6 ملم.

منطقة الحدود الشمالية: تصدّر «مطار طريف» قائمة المنطقة بـ 10.0 ملم، تلاه «طريف - الخالدية» بـ 2.8 ملم، و«عرعر - حزم الجلاميد» بـ 1.4 ملم، إضافةً إلى «عرعر» بـ 0.4 ملم، و«مطار عرعر» بـ 0.3 ملم.

منطقة مكة المكرمة: سجّلت «مكة المكرمة - الشرائع» 4.1 ملم.

منطقة عسير: سجّلت «رجال ألمع» 0.1 ملم.

منطقة الجوف: سجّل «مطار الجوف» 0.1 ملم.