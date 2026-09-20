صحيفة سبق

دراسة طويلة المدى على أكثر من ٣ آلاف شخص خلال ٣٠ عامًا كشفت أن النوم لأكثر من ٩ ساعات أو أقل من ٦ ساعات ليلًا يرتبط بارتفاع معدل الوفاة مقارنة بالنوم بين ٧ و٨ ساعات، الذي سجّل أدنى معدل بلغ ١٠٫٥٧ وفاة لكل ألف شخص. الباحثون رصدوا زيادة تقدَّر بـ ١٧٪ في احتمالية الوفاة لأي سبب عند النوم ٩ ساعات مقارنة…

قد لا يكون النوم لفترات أطول دائمًا أفضل للصحة، إذ كشفت دراسة طويلة المدى عن ارتباط النوم لأكثر من 9 ساعات ليلًا بارتفاع معدل الوفاة، مقارنة بالنوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات.

وبحسب ما نشرته «سكاي نيوز»، تابع الباحثون عادات النوم لدى أكثر من 3 آلاف شخص لمدة 30 عامًا، وسجلت المجموعة التي نام أفرادها بين 7 و8 ساعات أدنى معدل للوفيات.

وبلغ معدل الوفيات 10.57 حالة لكل ألف شخص لدى من ناموا بين 7 و8 ساعات، وارتفع إلى 10.97 لدى من ناموا أقل من 6 ساعات، فيما وصل إلى 11.27 لدى الأشخاص الذين تجاوز نومهم 9 ساعات.

وأشار التقرير إلى ارتباط النوم لمدة 9 ساعات بزيادة احتمالية الوفاة لأي سبب بنسبة 17% مقارنة بالمدة المثلى، إلا أن الدراسة ترصد ارتباطًا إحصائيًا ولا تثبت أن النوم الطويل بحد ذاته هو سبب الوفاة المبكرة.

ولا تزال أسباب هذه العلاقة غير مفهومة بالكامل، فيما أشار الباحثون إلى عوامل محتملة، من بينها ارتفاع ضغط الدم، والالتهاب، واضطراب الساعة البيولوجية، والتغيرات في التنظيم الهرموني والمناعي.

ويرى الباحثون أن قياس مدة النوم قد يصبح مؤشرًا إضافيًا خلال الفحوص الصحية للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لمشكلات صحية، فيما تبقى التوصية العامة للبالغين بالنوم نحو 7 إلى 9 ساعات يوميًا.