تنبيه بهطول أمطار غزيرة وسيول على منطقة جازان
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، و…
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.