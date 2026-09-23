تنبيه بهطول أمطار غزيرة وسيول على منطقة جازان

صحيفة سبق

2026-09-23T07:53:31.404Z

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، و…