صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظات الليث والجموم وأضم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية، موضحاً أن الحالة الجوية المتوقعة مستمرة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

حذّر المركز الوطني للأرصاد في تقرير أصدره اليوم من هطول أمطار غزيرة على محافظات الليث والجموم وأضم، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل أيضاً تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن هذه الأحوال تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا المركز السكان في المناطق المتأثرة إلى توخي الحذر وتجنب الأودية ومجاري السيول خلال فترة سريان التحذير.