صحيفة سبق

هنّأ رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» المهندس عبد الله بن فهد الفارس، والرئيس التنفيذي المهندس سعد السدحان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 96، باسمهم ونيابةً عن منسوبي الشركة. وأكدّا أن هذه المناسبة تجس…

رفع رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» المهندس عبد الله بن فهد الفارس والرئيس التنفيذي المهندس سعد السدحان، باسمهما ونيابةً عن منسوبي الشركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وأكدا أن هذه المناسبة الغالية تجسّد مسيرة وطنٍ راسخة، تتجدد فيها معاني الفخر والانتماء، وتستمر معها المملكة في تحقيق منجزات نوعية وطموحات متسارعة في ظل رؤية السعودية 2030.

كما عبّرا عن اعتزازهما بما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتطور متواصل في مختلف المجالات، سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والعز والازدهار