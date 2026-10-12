صحيفة سبق

أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة تتيح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية الحصول على عدد غير محدود من المركبات وفق احتياجاتها التشغيلية، بهدف تعزيز مرونة أعمالها ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، ودعم توسع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على نقل البضائع.

أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة تتيح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية «لصالح المنشأة»، والتي تنقل البضائع التي تملكها، الحصول على مركبات بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية دون حد أعلى لعدد المركبات، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات ممارسة النشاط.

وتستهدف المبادرة تعزيز مرونة أعمال المنشآت، ودعم قدرتها على التوسع وتلبية الطلب على خدمات نقل البضائع المرتبطة بنشاطها الاقتصادي الأساسي.

وتشمل المبادرة المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية تتطلب عمليات نقل مرتبطة بأعمالها، ومن بينها قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات، وغيرها من الأنشطة التجارية، بما يمنحها مرونة أكبر في مواءمة حجم أسطول النقل الثقيل للبضائع مع طبيعة أعمالها وحجم احتياجاتها التشغيلية.

وتسهم المبادرة في تمكين المنشآت المستفيدة من إدارة عمليات نقل بضائعها بكفاءة أكبر، وتوسيع قدراتها التشغيلية وفق احتياجاتها الفعلية، بما يدعم نمو أعمالها ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتطلبات التشغيلية المرتبطة بتدفق البضائع واستمرارية الأعمال.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية «لصالح المنشأة»، ورفع كفاءتها، وتوفير حلول تنظيمية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات المنشآت وتدعم توسع أنشطتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع وتمكين نمو الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على النقل جزءاً من عملياتها التشغيلية.