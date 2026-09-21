صحيفة سبق

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم امرأة بحالة خطيرة وطفلة، اليوم الاثنين، في قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية أنّ القصف استهدف خيام نازحين في حي الأمل غرب خان يونس ومنزلًا شرق مخيم البريج، فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار…

أصيب عدد من المواطنين، بينهم سيدة بجروح خطيرة وطفلة، اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطنين جراء قصف خيام للنازحين في حي الأمل غرب خان يونس، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة شمال القطاع.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أصيب مواطنان جراء قصف مدفعي استهدف منزلًا شرق مخيم البريج، فيما لاحقت زوارق الاحتلال الصيادين في عرض البحر وأطلقت النار تجاههم، وأجبرتهم على مغادرته.