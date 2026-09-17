صحيفة سبق

أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إنذاراً في محافظتي خميس مشيط وأبها، للتحذير من خطر، فيما دعا الدفاع المدني إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية فور استلام الرسائل التحذيرية.

وأكد الدفاع المدني أهمية الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيدة عن النوافذ، مع البقاء فيه حتى زوال الخطر.

وشدد على عدم مغادرة المنزل أو المبنى حتى إعلان انتهاء الخطر، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وتجنب الوقوف في الشرفات أو على الأسطح.

وأوضح أنه في حال وجود الأشخاص خارج المباني، يتعين عليهم الدخول فوراً إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وفي حال وجود الشخص داخل مركبة، أوصى الدفاع المدني بإيقافها على جانب الطريق، بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة.

ودعا الدفاع المدني كل من يلاحظ وجود خطر إلى الاتصال برقم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو 998 في بقية مناطق المملكة، مع ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.