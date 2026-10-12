صحيفة سبق

شبّه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة بطائر الفينيق في قدرتها على النهوض بعد الأزمات، مؤكدًا في افتتاح الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض أن العاصمة باتت "عاصمة أمن الطاقة"، وأن المملكة تفي بالتزاماتها في مجال الإمدادات مهما كانت الظروف. وأظهرت بيانات "الشرق بلوم…

شبّه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة بطائر الفينيق في قدرتها على النهوض بعد كل أزمة، مؤكدًا أن الرياض باتت «عاصمة أمن الطاقة»، وذلك في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض، أمس الأحد.

وقال الوزير: «لا يمكن لأحد أن يكسر شوكتنا، فنحن مثل طائر الفينيق، ننهض من الرماد دائمًا وفي كل مرة»، مضيفًا: «أنا فخور بأن أقول إن هذه الدولة، وإن مدينة الرياض، هي عاصمة أمن الطاقة».

وأكد مواصلة المملكة الوفاء بالتزاماتها رغم التحديات، قائلًا: «نقدّر التزاماتنا، ونحرص على الوفاء بها مهما كانت الظروف»، وأوضح أن «كلفة إنشاء خطوط أنابيب بديلة أقل بكثير من ثمن غيابها».

ويُعقد الاجتماع ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض» الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

موثوقية الإمدادات

وأفادت «الشرق بلومبرغ» بأن أرامكو السعودية حافظت على موثوقية إمداداتها بنسبة 98.4% في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب بيانات أولية لشركة «كبلر» المتخصصة في تتبع الشحنات، نقلتها «الشرق بلومبرغ»، بلغ متوسط صادرات المملكة النفطية 5.31 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الأول من أكتوبر، وهو ثاني أعلى متوسط منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مع استمرار الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

مذكرة سعودية قطرية

وفي اليوم نفسه، وقّع وزير الطاقة مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة، تشمل «بحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير البترول والغاز»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وذلك ضمن ثلاث مذكرات وقّعها الوزير مع الكويت وقطر ومصر.

ولفتت «الشرق بلومبرغ» إلى أهمية ذلك للغاز القطري، الذي لا يملك مسارًا بديلًا للتصدير يتجاوز مضيق هرمز.