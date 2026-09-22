صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا في منطقة المدينة المنورة لمخالفته نظام البيئة باقتلاع الأشجار دون ترخيص، وطبقت بحقه الإجراءات النظامية وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة. وأوضحت أن غرامة قطع أو اقتلاع أو نقل أو جرف أو الاتجار بالأشجار دون ترخيص تصل إلى 20,000 ريال لكل شجرة، داعية للإبلاغ…

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً خالف نظام البيئة باقتلاع أشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، وطُبّقت بحقه الإجراءات النظامية، فيما سُلّمت الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامةٌ تصل إلى 20,000 ريال عن كل شجرة.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.