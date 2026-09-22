صحيفة سبق

أوضح عمر بن سلمان آل مفرح، الرئيس التنفيذي لشركة «آل مفرح للتطوير العقاري»، أن اليوم الوطني الـ 96 يجسّد مسيرة وطن حوّل الطموح إلى منجزات، في ظل رؤية 2030 التي عززت دور القطاعات غير النفطية ووسّعت فرص القطاع الخاص في التنمية. وبيّن أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات التي تعكس هذا التحول عبر التو…

قال عمر بن سلمان آل مفرح، الرئيس التنفيذي لشركة « آل مفرح للتطوير العقاري »، إن اليوم الوطني السعودي الـ96 يمثل مناسبة نستحضر فيها مسيرة وطن استطاع أن يحول الطموح إلى منجزات، وأن يمضي برؤية واضحة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومدن أكثر تطورًا، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة اليوم هو امتداد لمسيرة طويلة من البناء والتنمية، ومرحلة جديدة تتسارع فيها وتيرة التحول على مختلف المستويات.

وأوضح آل مفرح أن رؤية السعودية 2030 أحدثت تحولًا واسعًا في المشهد الاقتصادي والتنموي، وعززت دور القطاعات غير النفطية في صناعة النمو، بالتوازي مع توسع الاستثمارات وتطور البيئة التشريعية والتنظيمية، بما أسهم في إيجاد فرص جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أبرز القطاعات التي تعكس هذا التحول، في ظل ما تشهده المدن السعودية من توسع عمراني ومشاريع نوعية وتطور في البنية التحتية، إلى جانب ارتفاع معايير التطوير وجودة المشاريع، ما جعل العقار عنصرًا أساسيًا في تشكيل مستقبل المدن وتعزيز قدرتها على استيعاب النمو الاقتصادي والسكاني.

وأضاف أن مفهوم التطوير العقاري نفسه يشهد تغيرًا متسارعًا؛ إذ لم يعد نجاح المشروع يقاس بما يضيفه من مبانٍ ومساحات فحسب، وإنما بقدرته على صناعة قيمة حقيقية للمكان، وتوفير بيئات متكاملة تلائم احتياجات السكان، وترفع جودة الحياة، وتحافظ على قيمتها وكفاءتها على المدى الطويل.

وأكد آل مفرح أن شركة « آل مفرح للتطوير العقاري » تنطلق في مشاريعها من هذا المفهوم، من خلال قراءة احتياجات السوق وتوظيف الخبرات وأفضل الممارسات التطويرية، والعمل على تقديم مشاريع تجمع بين الجدوى الاستثمارية والقيمة العمرانية، وتسهم في تطوير بيئات تتكامل مع محيطها وتواكب التحولات التي تشهدها المدن السعودية.

واختتم آل مفرح حديثه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ96، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها، وأن تتواصل مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.