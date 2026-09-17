صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية حتى الثامنة مساءً، كما حذّر من أمطار خفيفة مؤثرة على منطقة نجران تشمل رياحًا نشطة وتدنّيًا في الرؤية.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتشمل التنبيهات مدينة جازان ومحافظات: الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية في جازان ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي السياق ذاته، نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتطال مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.