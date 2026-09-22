صحيفة سبق

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، فشل جهود السلام في غزة في فتح أي ممرات إنسانية، واصفًا ما يحدث هناك بالمشهد المخجل للجميع، كما حذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية واعتبره سلبًا لحق الفلسطينيين المشروع في الوجود.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن جهود السلام في غزة لم تُفضِ حتى الآن إلى فتح أي ممر إنساني، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية كارثية «ينبغي أن يُخجل منه الجميع».

وجاءت تصريحات ماكرون خلال خطاب ألقاه أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لحظة وصفها الحاضرون بالمؤثرة، إذ لم يكتفِ بانتقاد الوضع الإنساني في غزة، بل وجّه انتقاداً حاداً لتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، معتبراً أن هذا العنف «يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود».