صحيفة سبق

أعرب الزعيم الديمقراطي عن ثقته في قدرة حزبه على تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، واستعادة الأغلبية في الكونغرس، في ظل سباق محتدم مع الجمهوريين حول قضايا الاقتصاد والأمن والهجرة، وتأثير مباشر متوقع على أجندة الرئيس دونالد ترامب التشريعية.

أكد الزعيم الديمقراطي أن حزبه مستعد لتحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، معرباً عن ثقته في إمكانية استعادة السيطرة على الكونغرس. وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك سياسي مكثف واستعدادات انتخابية متصاعدة، في وقت تشتد فيه المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

ويراهن الديمقراطيون على استثمار الجدل الدائر حول قضايا محلية متنوعة، فضلاً عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز فرصهم في استقطاب الناخبين واستعادة الأغلبية البرلمانية.

في المقابل، يسعى الجمهوريون للحفاظ على مقاعدهم في الكونغرس، معتمدين على أجندتهم السياسية ومواقفهم إزاء قضايا الاقتصاد والأمن والهجرة والسياسة الخارجية، مما يزيد من حدة السباق الانتخابي مع اقتراب موعد التصويت.

ولا تقتصر أهمية انتخابات نوفمبر على تحديد الأغلبية في الكونغرس، بل تمتد لتشمل التأثير المباشر على قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير أجندته التشريعية وتنفيذ أولوياته السياسية؛ إذ قد يفرض أي تغيير في موازين القوى واقعاً جديداً على العلاقة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للحملات الانتخابية والأنشطة الحزبية، حيث يسعى كل طرف لحشد مؤيديه واستمالة الناخبين المستقلين، في معركة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي في المرحلة القادمة.