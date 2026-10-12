جمال المرشدي

أعرب التركي ميريح ديميرال، لاعب الأهلي، عن تضامنه مع المملكة خلال مؤتمر صحفي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للضحايا في الهجوم الذي وصفه بالإرهابي لاستهدافه المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن المملكة بلد قوي وبيته الثاني، وأنه يشعر فيها بالأمان والسعادة.

أعلن لاعب نادي الأهلي التركي ميريح ديميرال تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية إثر الهجوم الإرهابي الأخير، مؤكداً في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أنه لا يستطيع الصمت تجاه ما يحدث، وداعياً بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة لأرواح الضحايا.

وقال ديميرال: «أولاً، أريد أن أتحدث عما يحدث في المملكة، نحن نلعب كرة القدم، لكن لا أستطيع أن أبقى صامتاً تجاه هذا الأمر».

وأضاف اللاعب التركي: «أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الهجوم الإرهابي، وأقول إنه إرهابي لأنهم يستهدفون المدنيين الأبرياء دون أي سبب، وأسأل الله أن يرحم من فقدوا حياتهم، ودعواتي وقلبي معهم».

وختم ديميرال تصريحاته بتأكيد ارتباطه الوثيق بالمملكة، قائلاً: «المملكة بلد قوي جداً، وستتجاوز هذه الأزمة، إنها بيتي الثاني، ونحن دائماً نشعر فيها بالأمان والسعادة».