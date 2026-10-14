صحيفة سبق

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، وتعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين وتضرر منازل سكنية. وجددت الرابطة، برئاسة الشيخ محمد العيسى، تضامنها الكامل مع المملكة في إجراءاتها لحفظ أمنها.

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلةَ ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانَها الآثم على المملكة العربية السعودية، وتعمُّدَ استهداف المدنيين والمواقع المدنية، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين وتضرر منازل سكنية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكداً أنها تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتكشف النهجَ الإجرامي لهذه الميليشيا في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجدَّد الشيخ العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية وباسم كافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيدَ على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وختم بيانه بالدعاء لله تعالى أن يحفظ المملكة أرضاً وقيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.