صحيفة سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً، متوعداً طهران بـ"درس قاسٍ" ومؤكداً أن صبر واشنطن قد نفد، مع تجديد رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. تأتي التصريحات في الشهر الثامن للحرب وسط تعثر المفاوضات بشأن مضيق هرمز.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، متعهداً بتلقين طهران «درساً قاسياً»، ومحذراً من أن صبر واشنطن قد نفد.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خارج البيت الأبيض، أشار ترامب إلى حالة التوتر التي يعيشها الإيرانيون، وجدد التأكيد على رفضه القاطع السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، متوقعاً في الوقت ذاته انخفاضاً حاداً في أسعار الطاقة فور انتهاء الحرب.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، معتبراً أنها «منحت إيران مليارات الدولارات في حين كان ينبغي عليها منعها من تطوير سلاح نووي».

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستحدد خطواتها التالية بشأن إيران «قريباً جداً»، واصفاً إياها بأنها «دولة فاشلة» تفتقر إلى اقتصاد فاعل وتعجز عن دفع رواتب جنودها.

وتدخل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثامن، وسط تعثر مسار المفاوضات رغم تبادل مقترحات في الآونة الأخيرة. وكان محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد وصف الأحد الماضي رد واشنطن على المقترح الإيراني — الذي يمتد لسبعة أيام — بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، بأنه «غير كافٍ»، مضيفاً أن إيران «لم تعد في صدد الرد على الأمريكيين».

ويستند هذا المقترح إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 يونيو الماضي، التي أرست إطاراً مؤقتاً لإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، فيما تسعى طهران إلى التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً في إطار هذا الترتيب.