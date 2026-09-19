صحيفة سبق

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيبت امرأة بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تصعيد الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار في دير البلح وخان يونس ورفح وشمال القطاع. واستهدفت الهجمات شققاً ومبانٍ سكنية ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والن…

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيبت امرأة بجروح اليوم، جراء تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أُصيبت امرأة فلسطينية بعيار ناري، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على مخيمات النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتعرضت منطقة الشاكوش في خان يونس لإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، تزامنًا مع إلقاء قنابل من طائرات مسيّرة، وتنفيذ غارات قرب الخط الأصفر، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وفي منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية صوب خيام النازحين.

وشمال قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم جباليا، فيما قصفت المدفعية وسط إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال المنطقة الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، في وقت أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض البحر، ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

ويأتي ذلك في وقت صعّدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عديدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت شققًا سكنية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء ومسنون.

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