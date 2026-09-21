صحيفة سبق

تحتضن جدة الجمعة المقبلة المبادرة الوطنية «إعاقة بلا قيود» بمناسبة اليوم الوطني، بتنظيم نادي نخبة الإرادة وفريق إرادة العطاء وبإشراف وزارة الرياضة، بمشاركة رياضيين أولمبيين وبارالمبيين، في برنامج يتضمن تجارب تفاعلية ومنافسات رياضية دامجة وورش توعوية وتكريمًا للمشاركين.

تستضيف جدة الجمعة المقبلة المبادرة الوطنية «إعاقة بلا قيود» بمناسبة اليوم الوطني، بتنظيم نادي نخبة الإرادة لذوي الإعاقة وفريق إرادة العطاء التطوعي، بالشراكة مع أمانة محافظة جدة وجهات أخرى، وتحت إشراف وزارة الرياضة، بمشاركة رياضيين أولمبيين وبارالمبيين في فعالية تستهدف تعزيز الدمج المجتمعي والرياضي.

ويتضمن البرنامج استعراضًا وطنيًا مشتركًا، وتجارب تفاعلية تحاكي تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل استخدام الكرسي المتحرك، ومسار العتمة، وتجربة القراءة بطريقة برايل، والتعرّف على لغة الإشارة، إلى جانب مساحات ترفيهية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية واضطراب طيف التوحد.

كما تشهد الفعاليات منافسات رياضية دامجة في كرة السلة على الكراسي المتحركة، والبوتشيا، وكرة الطاولة، والفرفيرة للمكفوفات، إضافة إلى ورش عمل في الإسعافات الأولية والسلامة الوقائية، وعروض طهي احترافية، واختتام الفعالية بتكريم الفائزين والرعاة والجهات المشاركة.

ويشهد المحفل حضور عدد من قيادات العمل الرياضي والاجتماعي، وممثلي الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية، إلى جانب نخبة من الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين ورواد الأعمال وممثلي القطاع غير الربحي ووسائل الإعلام.

وأكد الكابتن خليفة محمد الأمين، نائب الرئيس التنفيذي لنادي نخبة الإرادة ومدير عام فريق إرادة العطاء، أن الفعالية تجسد معاني وحدة الوطن وتلاحم أبنائه، مشيرًا إلى أن جمع الرياضات الأولمبية والبارالمبية تحت سقف واحد يعزز مفهوم الدمج المجتمعي والرياضي، ويفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لصناعة الأثر وتحقيق الإنجازات.