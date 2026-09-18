صحيفة سبق

أعلن مدرب منتخب البرتغال خيسوس قائمة تضم 25 لاعباً لخوض الجولات الأربع الأولى من دوري الأمم الأوروبية، شهدت استدعاء قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى جانب روبن نيفيز وفرانسيسكو ترينكاو وجواو فيليكس من الدوري السعودي، مع عودة فابيو سيلفا وجواو بالينيا للتشكيلة.

استدعى المدير الفني للمنتخب البرتغالي خيسوس قائمةً مؤلفة من 25 لاعباً لخوض الجولات الأربع الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وأعلن عنها رسمياً يوم الجمعة.

وتضمّنت القائمة أربعة لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، هم: النجم كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس من نادي النصر، وروبن نيفيز من نادي الهلال، وفرانسيسكو ترينكاو من نادي الأهلي.

وعلّق خيسوس خلال مؤتمر صحفي على وضع رونالدو قائلاً إنه «لاعب كسائر اللاعبين، فإذا قدّم المستوى المطلوب سيشارك في المباريات، وإن لم يفعل فلن يكون له مكان في التشكيلة».

وأضاف أن رونالدو يحظى بمكانة خاصة نظراً لمسيرته الاستثنائية التي توّجها بالفوز بخمس جوائز الكرة الذهبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يؤثر إطلاقاً على قراراته الفنية.

ومن أبرز المستجدات في القائمة عودة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني فابيو سيلفا، ولاعب وسط بنفيكا جواو بالينيا، فضلاً عن ضم ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي: فيتينيا وجواو نيفيش ونونو منديش.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينغ)، صامويل سواريس (بنفيكا).

المدافعون: غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، توماس أراوجو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو بالينيا (بنفيكا)، جواو نيفيش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن نيفيز (الهلال)، برناردو سيلفا (ريال مدريد الإسباني).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، فابيو سيلفا (بوروسيا دورتموند الألماني)، فرانسيسكو ترينكاو (الأهلي)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، غونسالو راموس (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (النصر)، بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، رافاييل لياو (غلطة سراي التركي).