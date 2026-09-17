صحيفة سبق

تعمل شركة «بان العلا بيرغرينا» على تحويل شجرة البان، بوصفها جزءاً من إرث العلا الزراعي، إلى منتجات سعودية مبتكرة في مجالات التجميل والعناية الشخصية والضيافة، عبر سلسلة قيمة متكاملة من المزارع المحلي حتى المكونات النهائية، مع التركيز على البحث والتطوير والجودة والاستدامة. وتستهدف الشركة، التي تشارك…

أكدت ألاء الحربي، مديرة التسويق والتواصل المؤسسي في شركة «بان العلا»، أن الشركة تعمل على تحويل شجرة البان، أو «البيريغرينا»، التي تُعد جزءاً أصيلاً من البيئة والإرث الزراعي في العلا، إلى قيمة اقتصادية ومنتجات سعودية مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الحربي أن الشركة تبني سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من المزارع المحلي في العلا، مروراً بالاستخلاص والتطوير محلياً، وصولاً إلى تقديم مكونات طبيعية وحلول متخصصة لقطاعات التجميل والعناية الشخصية والضيافة، مؤكدة أن هذه المنظومة تجمع بين إرث العلا وتمكين المجتمع المحلي والاستدامة والابتكار العلمي.

وقالت إن مشاركة «بان العلا» للمرة الأولى في معرض الفنادق والضيافة تأتي لتقديم مفهوم سعودي متكامل للعناية في قطاع الضيافة، مستمد من إرث العلا وتقاليد العناية العربية، ومترجم إلى حلول معاصرة للفنادق والمنتجعات الصحية، تشمل منتجات العناية والضيافة، إلى جانب التركيبات والعطور المصممة وفق احتياجات وهوية كل شريك.

وأشارت الحربي إلى أن شجرة البان تتميز بقدرتها على التكيف مع البيئة الصحراوية، فيما تعمل الشركة على تطوير مكونات مستخلصة منها لتطبيقات متعددة في العناية بالبشرة والشعر والجسم، بالاستفادة من مركبات طبيعية ذات قيمة، من بينها السيراميدات والإكسوسومات النباتية ومضادات الأكسدة، وبالاستناد إلى البحث والتطوير والبيانات العلمية.

وأضافت أن عمليات التحويل والتطوير تتم محلياً في العلا ضمن مختبر حاصل على شهادة ISO 9001، مع التركيز على الجودة والتتبع الكامل للمكونات، موضحة أن هدف الشركة لا يقتصر على إعادة تقديم مورد طبيعي تقليدي، وإنما تطويره باستخدام العلم والتقنيات الحديثة وتحويله إلى حلول ذات قيمة مضافة.

وأكدت أن طموح «بان العلا» يتجاوز السوق السعودي، مع العمل على بناء حضور في الأسواق الإقليمية والعالمية وتطوير شراكات استراتيجية، مع الحفاظ على ارتباط الهوية والمنشأ بالعلا والمملكة.

واختتمت الحربي حديثها بالتأكيد على أن البان يمثل نموذجاً لما يمكن أن تقدمه الموارد المحلية السعودية عندما تجتمع مع البحث والتطوير والابتكار، قائلة إن رسالة الشركة تتمثل في تحويل موارد العلا الطبيعية إلى منتجات وحلول سعودية تصل إلى الأسواق العالمية، ضمن نموذج يجمع بين الأرض والإنسان والعلم والاستدامة.