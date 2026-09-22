صحيفة سبق

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3% إلى 4332.34 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بالنسبة ذاتها إلى 4370.40 دولارًا، وسط توقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فيما تراجعت الفضة وارتفع البلاتين والبلاديوم.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، وسط توقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.3% إلى 4332.34 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 4370.40 دولاراً للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1822.58 دولاراً للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1312.16 دولاراً للأوقية.