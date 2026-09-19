صحيفة سبق

تستعد البديع بمحافظة الأفلاج للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96، من خلال حزمة من 24 برنامجًا وفعالية وطنية تنظمها بلدية البديع بالشراكة مع جمعيات القطاع الثالث والقطاع الخاص، وسط تزيّن الطرقات والميادين باللون الأخضر، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات الحكومية والأهالي والمقيمين.

يستعد مركز البديع بمحافظة الأفلاج للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96، من خلال حزمة من البرامج والفعاليات الوطنية التي تنظمها بلدية البديع، بالشراكة مع عدد من جمعيات القطاع الثالث ومساهمة من القطاع الخاص والدعمين ، وسط أجواء وطنية تزينت بها الطرقات والميادين باللون الأخضر.

وشهد مركز البديع خلال اليومين الماضيين بدء أعمال التزيين والتهيئة، حيث اكتست الطرقات والميادين باللون الأخضر، استعدادًا للمناسبة الوطنية، وإضفاء أجواء احتفالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

وتتضمن الاستعدادات تنفيذ 24 برنامجًا وفعالية وطنية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ولأهالي والمقيمين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويجسد قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وتتميز البديع سنويًا بتنظيم احتفالات وطنية في مكان واحد في تظافر من الجهود بين الجهات والداعمين تحظى بتفاعل واسع من الأهالي والمقيمين، فيما تمثل مشاركة المجتمع في البرامج والفعاليات أحد أبرز ملامح الاحتفال، إلى جانب ما تشهده المناسبة من برامج متنوعة وفعاليات تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الاحتفاء باليوم الوطني الـ96، واستحضار ما تحقق للمملكة من منجزات، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، بمشاركة مجتمعية تعكس مكانة هذه المناسبة في نفوس أبناء البديع والمقيمين فيها.