صحيفة سبق

انضم ثمانية لاعبين من نادي القادسية إلى قائمة المنتخب السعودي تحت 17 سنة، مواليد 2009، للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي يقام في كرواتيا خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، بهدف رفع جاهزية اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

انضم ثمانية لاعبين من نادي القادسية إلى صفوف المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 سنة (مواليد 2009)، للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي يُقام في كرواتيا خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر.

وضمّت قائمة الأخضر من لاعبي القادسية كلاً من: فارس بوشقراء، وحمد الشمري، وأسامة الملفي، ويحيى طارق، وعبدالرحمن المامي، وعبدالله الباتلي، وعبدالله الماس، وحيدر حساوي.

ويُعدّ انضمام هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الوطني تأكيداً على حضور المواهب القادسياوية في المنتخبات السنية، وشاهداً على الاهتمام الذي يوليه النادي لتطوير لاعبيه وصقل مواهبهم، بما يُسهم في إعداد جيل واعد يخدم الكرة السعودية مستقبلاً.

ويهدف المعسكر الخارجي في كرواتيا إلى رفع جاهزية اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال برنامج تدريبي مكثف ومباريات تحضيرية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.